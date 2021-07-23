В. О. тимчасового повіреного у справах США провів зустріч із Порошенком

Заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії, виконувач обов'язків тимчасового повіреного у справах США Джордж Кент обговорив із п'ятим президентом України, лідером партії "Європейська солідарність" Петром Порошенком низку важливих для України та США питань, повідомляє Интерфакс-Украина.

"У рамках наших постійних діалогів із повним спектром українських співрозмовників сьогодні тимчасовий повірений у справах США Джордж Кент обговорив із колишнім президентом Петром Порошенком низку питань, важливих для України та США, на підтримку успішності України як заможної та безпечної країни з інституціями, що відповідають стандартам доброчесності", - йдеться в повідомленні посольства США в Україні у Facebook у п'ятницю.