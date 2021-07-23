Прогноз на вихідні, 24-25 липня: не жарко, не холодно, без опадів

На вихідних погода в Україні повністю налагодиться. Буде не жарко й не холодно, без опадів і різких поривів вітру, як було на тижні. Звичайно, десь буде тепліше, десь трохи прохолодніше, але в цілому кліматичні умови дозволять отримати насолоду від літа й добре відпочити.

Отже, у суботу, 24 липня, найбільш прохолодно буде на заході країни - там очікується 23-26°С удень і 12-15°С уночі. При цьому, на Закарпатті буде значно тепліше - 25-27°С удень і 12-14°С уночі. По всій же Україні буде середня температура повітря від 24 до 28°С удень і 13-18°С уночі.

Опадів у суботу не очікується. По всій країні - хмарно з проясненнями. Максимальний вітер буде на сході, у центрі, на півдні та на півночі країни - близько 7-14 км/год. На заході та в Криму буде ще менш вітряно - 4-7 км/год.

Погода, очікувана в суботу, 24 липня. Скріншот: Meteobar

У неділю, 25 липня, значно похолодшає на Закарпатті - там прогнозують усього 18-20°С удень і 15-17°С уночі. У цілому ж на заході, як і на півночі країни, буде близько 25-28°С удень і 13-16°С уночі. На сході, на півдні та в Криму буде найбільш літня погода - від 27 до 32°С у Херсонській області вдень і 13-19°С у середньому вночі.

На неділю дощів теж не прогнозують. Буде також хмарно з проясненнями. По всій країні очікується вітер від 4 до 11 км/год у середньому.

Погода, очікувана в неділю, 25 липня. Скріншот: Meteobar

Укргідрометцентр попереджає, що 24-25 липня в східних, а також у Волинській, Житомирській області та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві , на вихідних очікується температура повітря від 17 до 26°С протягом дня, вітер 4-11 км/год, у неділю можливий невеликий дощ.