Чому не варто платити паркувальникам у Києві

Столична влада четвертий рік поспіль каже не платити "чоловічкам в жилетках" гроші, але вони продовжують збирати готівку з водіїв. Тож кому платити законно, повідомляє 24 Канал.

Київська влада надала право утримувати столичні парковки комунальному підприємству "Київтраспарксервіс", у якого в підпорядкуванні понад 1000 стоянок. "Нічні" парковки, які мають обладнаний в'їзд та охорону, це КП здає бізнесу. Відведені парковки, на вулицях міста, обслуговує самостійно. Збирає гроші за паркування за допомогою мобільних сервісів – на смартфонах, терміналах чи за допомогою абонементних талонів, які продаються в кіосках міста.

Паркувальників, які збирають готівкові кошти за паркування, заборонили ще 4 роки тому, тому всі вони збирають гроші незаконно. Їм платити не варто - адже такі "паркувальники" не відповідають ні за що. Наприклад, якщо машина стоїть на забороненому для паркування місці, то її може забрати евакуатор.

Окрім того, що відбувся факт оплати за місце, знає лише автовласник та "чорний паркувальник". Інформації про сплату за паркування в нього немає в столичної влади. Тому якщо на це місце прийде інспектор з паркування та перевірить наявність оплати, то випише штраф у 700 грн (якщо машина стоїть в центрі міста). Тому платити "чорним паркувальникам" не варто.

Втім, "Київпарктранссервіс" не дуже активно бореться з "чорними паркувальниками" – в минулому році ця організація направила до поліції аж двадцять повідомлень про зафіксовані ними порушення, а за перше півріччя 2021 року – 35 повідомлень. Штраф за це порушення – від 17 до 34 тисяч грн. Однак навіть після цього "чорних паркувальників" в столиці менше не стало.