Під Одесою на вокзалі показали гігантську чергу (фото)

Під Одесою на вокзалі показали величезну чергу на електричку - багато сотень людей повністю зайняли практично весь перон, очікуючи прибуття приміського електропоїзда, повідомляє РБК-Украина.

Таке зібрання пасажирів, які прийшли на ранковий рейс до Одеси, зафіксовано на вокзалі селища Котовського.

"Дорога життя з селища Котовського. На електричку 23.07.21", - підписаний кадр.
Під Одесою на вокзалі показали гігантську чергу: &quot;дорога життя&quot; (фото)

Користувачі мережі уточнили, що мова йде про електричку, яка курсує за маршрутом "Східна - Шевченко - Сортувальна - Пересип - Слобідська - Застава 2 - Поїзна - Мала - Залізничний вокзал". Такий рейс зазвичай має найбільший попит у ранкові години (7:40), але, як зазначають місцеві жителі, подібного аншлагу на вокзалі вони не пригадують.

"Сьогоднішня черга на електричку з селища Котовського, ще ніколи електричка не користувалася таким попитом", - пишуть очевидці.
Під Одесою на вокзалі показали гігантську чергу: &quot;дорога життя&quot; (фото)

Також в інтернеті виклали й інші фото такої великої черги.

Під Одесою на вокзалі показали гігантську чергу: &quot;дорога життя&quot; (фото)

Автор: Володимир Костирін

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