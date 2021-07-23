Зорян Шкіряк звільнився з МВС слідом за Аваковим

Зорян Шкіряк 23 липня залишив посаду радника міністра внутрішніх справ. Він більше семи років працював у відомстві разом з уже ексглавою МВС Арсеном Аваковим, повідомляє Обозреватель.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Шкіряк наголосив, що звільнився відразу після повернення з відпустки.

"Сьогодні, відразу після повернення з відпустки, звільнився з МВС. Спокійно і з дотриманням всіх необхідних формальностей. Понад сім дуже важких і буремних років. Ціла епоха і значна частина мого життя ... пишаюся кожним днем, проведеним на посаді радника міністра в команді Арсена Авакова" , – зазначив він.

Шкіряк додав, що ні про що не шкодує і йде з гордо піднятою головою.

Він також висловив подяку всім співробітникам підрозділів МВС, з якими працював.

На завершення Шкіряк нагадав про відому кричалку про президента Росії Володимира Путіна, написавши також: "Слава Україні! Смерть ворогам!". Крім того, він опублікував своє фото на тлі портрета Степана Бандери.

Шкіряк супроводив пост про звільнення фото з портретом Бандери. Джерело: його сторінка в Facebook