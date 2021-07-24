Audi показала надпотужних кросовер для Дакара
Спортивний підрозділ німецької компанії Audi розпочав випробування гоночного боліда RS Q e-tron, який на початку майбутнього року вийде на старт легендарного марафону "Дакар". Автомобіль оснащений унікальною гібридною силовою установкою, повідомляє Обозреватель.
Про це повідомляє прес-служба виробника. Компанія Audi активно впроваджує електричні технології не тільки на серійних моделях, але і в автоспорті.
"Quattro змінив правила гри на чемпіонаті світу з ралі. Audi була першою маркою, яка виграла 24 години Ле-Мана з електрифікованої трансмісією. Тепер ми хочемо відкрити нову еру ралі "Дакар", тестуючи і розвиваючи нашу технологію e-tron в екстремальних умовах", – розповів Юліус Зеебах, керівник підрозділу Audi Sport GmbH.
Оскільки у пустелі немає можливості для зарядки, на Audi RS Q e-tron встановлений високоефективний ДВС TFSI, який використовується на гоночних моделях компанії в кільцевому чемпіонаті DTM. Він не має механічного зв'язку з колесами і використовується для зарядки високовольтної батареї, що живить електромотори. Так як ДВС працює в умовах, близьких до ідеальних, він витрачає мінімальну кількість палива.
Трансмісія Audi RS Q e-tron – електрична. На передній і задній осях встановлені мотор-генератори (MGU) від Audi e-tron FE07 Formula E, розроблені підрозділом Audi Sport для сезону 2021 року. Для використання MGU в ралі "Дакар" треба було внести лише незначні зміни. Третій MGU ідентичною конструкції працює в парі з ДВС. Крім того, додаткова електроенергія надходить до АКБ за рахунок рекуперації енергії гальмування. Батарея важить близько 370 кг і має ємність близько 50 кВтг.
Максимальна потужність силового агрегату досягає 500 кВт. Яка частина цього може бути використана під час ралі "Дакар", все ще вирішується організаторами. Електропривод має безліч переваг перед традиційним. Серед них – можливість миттєво змінювати розподіл крутним моментом між передніми та задніми колесами, менша маса за рахунок відсутності карданних валів, міжосьового диференціала та роздавальної коробки, а також можливість рекуперації енергії гальмування.
До кінця року компанія планує провести всі необхідні випробування та підготувати Audi RS Q e-tron до старту гонки.