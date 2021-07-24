Audi показала надпотужних кросовер для Дакара

Спортивний підрозділ німецької компанії Audi розпочав випробування гоночного боліда RS Q e-tron, який на початку майбутнього року вийде на старт легендарного марафону "Дакар". Автомобіль оснащений унікальною гібридною силовою установкою, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє прес-служба﻿ виробника. Компанія Audi активно впроваджує електричні технології не тільки на серійних моделях, але і в автоспорті.

Компанія Audi активно впроваджує електричні технології не тільки на серійних моделях, але й в автоспорті. Джерело: Audi

"Quattro змінив правила гри на чемпіонаті світу з ралі. Audi була першою маркою, яка виграла 24 години Ле-Мана з електрифікованої трансмісією. Тепер ми хочемо відкрити нову еру ралі "Дакар", тестуючи і розвиваючи нашу технологію e-tron в екстремальних умовах" , – розповів Юліус Зеебах, керівник підрозділу Audi Sport GmbH.

Audi RS Q e-tron оснащений трьома електромоторами MGU та бензиновим ДВС TFSI. Джерело: Audi

Оскільки у пустелі немає можливості для зарядки, на Audi RS Q e-tron встановлений високоефективний ДВС TFSI, який використовується на гоночних моделях компанії в кільцевому чемпіонаті DTM. Він не має механічного зв'язку з колесами і використовується для зарядки високовольтної батареї, що живить електромотори. Так як ДВС працює в умовах, близьких до ідеальних, він витрачає мінімальну кількість палива.

На передній і задній осях встановлені мотор-генератори MGU від Audi e-tron FE07 Formula E. Джерело: Audi

Трансмісія Audi RS Q e-tron – електрична. На передній і задній осях встановлені мотор-генератори (MGU) від Audi e-tron FE07 Formula E, розроблені підрозділом Audi Sport для сезону 2021 року. Для використання MGU в ралі "Дакар" треба було внести лише незначні зміни. Третій MGU ідентичною конструкції працює в парі з ДВС. Крім того, додаткова електроенергія надходить до АКБ за рахунок рекуперації енергії гальмування. Батарея важить близько 370 кг і має ємність близько 50 кВтг.

Максимальна системна потужність силового агрегату досягає 500 кВт. Джерело: Audi

Максимальна потужність силового агрегату досягає 500 кВт. Яка частина цього може бути використана під час ралі "Дакар", все ще вирішується організаторами. Електропривод має безліч переваг перед традиційним. Серед них – можливість миттєво змінювати розподіл крутним моментом між передніми та задніми колесами, менша маса за рахунок відсутності карданних валів, міжосьового диференціала та роздавальної коробки, а також можливість рекуперації енергії гальмування.

Електропривод має безліч переваг перед традиційним. Джерело: Audi

До кінця року компанія планує провести всі необхідні випробування та підготувати Audi RS Q e-tron до старту гонки.