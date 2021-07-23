Львів'янин викликав патрульних через відсутність сексу з дружиною

У Львові чоловік подзвонив в поліцію і поскаржився на те, що його дружина відмовляється вступати з ним в інтимні стосунки, повідомляє InfoResist.

За її словами прес-секретаря патрульної поліції Львівської області Катерини Рибій, вночі на лінію 102 зателефонував 44-річний житель Львова і повідомив, що його дружина «краде любов». Чоловік заявив, що дружина відмовляється займатися з ним сексом, при цьому сам він боїться до неї наближатися щоб уникнути звинувачень в сексуальних домаганнях.

Прибулі на місце правоохоронці виявили чоловіка в стані алкогольного сп'яніння, який знаходився в квартирі сам. Тепер горе-коханець буде змушений сплатити штраф за хибний виклик поліції.