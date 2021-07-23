СБУ повідомила про підозру чиновнику Міноборони по тендеру на мільйон доларів

СБУ повідомила про підозру посадовцю Міністерства оборони та його спільнику через спробу отримати хабар у розмірі 1 млн доларів задля розв'язання питання з перемогою у тендері, повідомляє РБК-Украина.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.﻿

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СБУ викрила незаконну діяльність одного з регіональних управлінь капітального будівництва Міністерства оборони та його спільника.﻿

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Згідно з даними правоохоронців, зловмисники планували отримати хабар у розмірі 1 млн доларів для наступного розв'язання питання стосовно перемоги у тендері навколо будівництва житла для військовослужбовців.﻿

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"Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна" , - повідомляє пресслужба СБУ.

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Автор: Сергій Пишкін