Чоловік, змитий зливою в море в Одесі, дивом вижив

Молода людина, яку змило в море в районі Аркадії в Одесі під час зливи 22 липня, вижив. Зараз він проходить лікування у відділенні нейрохірургії однієї з міських клінічних лікарень, повідомляє Одесская жизнь.

Раніше соцмережі облетіло відео, на якому видно, як потужний потік води відносить у море людину без свідомості. Інцидент стався біля ресторану «Ассоль» в Аркадії.

Багато хто був упевнений, що чоловік загинув, хоча офіційного повідомлення про загиблих в Одесі під час розгулу стихії не було.

Однак, як з'ясувалося пізніше, хлопець народився в сорочці. Також стало відомо, що потерпілий - громадянин Польщі, і йому ще немає 30 років. Його доставили в лікарню на «швидкій» вранці 22 липня «в смутній свідомості». Медики діагностували у потерпілого черепно-мозкову травму.

Зараз чоловік знаходиться в свідомості, але спілкуватися з журналістами категорично відмовляється.