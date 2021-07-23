Партія "Справедлива Росія — За правду" розробляє законопроєкт про перейменування Волгограда назад у Сталінград, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив співголова партії Захар Прилєпін, який воював за "ДНР".

Документ планується внести восени в наступному скликанні Держдуми РФ.

"Восени ми обов'язково внесемо законопроєкт про перейменування міста Волгоград на місто Сталінград. Сподіваємося на підтримку наших виборців і жителів Волгограда" , — розповів Прилєпін.

За його словами, в той час, коли "антирадянщина стала першою і головною ознакою русофобії в Східній і навіть у Західній Європі, необхідно символічне повернення найважливіших і знакових понять радянської епохи".

"І, звичайно, Сталінград як місто-герой, місто, що переломило хід найстрашнішої війни, повинне, зобов'язане повернути своє ім'я, коли все радянське знехтуване" , — сказав Прилєпін.

"Справедлива Росія — За правду" запустила в Волгограді відкрите голосування серед жителів із питання перейменування Волгограда назад на Сталінград — партія встановила на вулиці міста прозорі урни для бюлетенів "За Сталінград" червоного кольору і "За Волгоград" білого кольору. Результати голосування в подальшому ляжуть в основу законопроєкту, заявив письменник-терорист.

Відзначимо, що Волгоград називався Сталінградом до 1961 року.