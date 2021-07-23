ЄСПЛ відмовив Росії, яка скаржилися на Україну через воду в Криму і мову

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив скаргу Росії. Москва звинувачувала Київ у водній блокаді Криму та обмеженні прав російськомовних, повідомляє Обозреватель.

Рішення ЄСПЛ оприлюднив на своєму сайті в п'ятницю, 23 липня. Суд заявив, що забезпечувальні заходи, на яких наполягала РФ, застосовуються у виняткових випадках.

У пресрелізі наголошується, що не застосування Правила 39 не становить серйозного ризику основному праву відповідно до Європейської конвенції з прав людини.

Скаргу було зареєстровано під № 36958/21.