"Опора" розповіла про курйозний рекорд Шуфрича в Раді

За два роки роботи Верховної Ради девʼятого скликання найбільше в парламенті виступав член фракції ОПЗЖ Нестор Шуфрич, наговоривши загалом майже 16 годин, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні "Опори".

"Парламентарій, який найбільше виступав, загалом наговорив майже 16 годин. Цим депутатом виявився Нестор Шуфрич, який входить до "Опозиційної платформи — За життя". Політик загалом виступав протягом 15 годин та 50 хвилин. Другим за цим показником став іще один депутат із ОПЗЖ Олександр Колтунович. Тривалість його виступів становить 10 годин та 27 хвилин" , — ідеться у повідомленні.

Третє та четверте місця посіли депутати від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко та Сергій Власенко. Перший виступав 8 годин 59 хвилин, другий — 8 годин та 34 хвилини. На пʼятому місці – депутат від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна. Вона виступала 8 годин 15 хвилин.