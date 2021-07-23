Що очікується на валютному ринку на вихідних

Після періоду стабільності на міжбанківський валютний ринок знову «нагрянула» ревальвація. Сьогодні гривня зміцнювалася до долара і євро з уже забутою за останній місяць швидкістю.

Рішення Національного банку підвищити облікову ставку підштовхнуло іноземних інвесторів до активних дій, і сьогодні з самого ранку вони вийшли на ринок з продажею. Citibank, який ще вчора купував валюту, сьогодні активно її продавав. До нього додалися спекулянти, що почули запах легкого заробітку. У підсумку, котирування безготівкового долара різко пішли вниз; всього лише за пару годин вони опустилися на 10 копійок, і виникла загроза, що рівень 27 гривень не встоїть. У ситуацію довелося втрутитися Національному банку, який майже два тижні не з'являвся на ринку. Регулятор провів інтервенцію по методу «вибору кращої ціни» - в першій половині торговельної сесії викуповував пропозиції від продавців дешевше 27,06 гривень, а після обіду - вже дешевше 27,04 гривень. Таким чином, він поповнив свої золотовалютні резерви на 32 млн доларів - і дотримав долар від подальшого падіння.

Закрили торги п'ятниці на 10,5 копійок на покупці і на 12,5 копійок на продажу нижче, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,12 / 27,20 (купівля / продаж).

Торги п'ятниці відкрилися досить широко: спред на старті склав 8 копійок. Покупці спочатку дали зрозуміти, що дорого брати не збираються. Перша угода сьогодні пройшла о 09:53 за ціною 27,1250: хтось із продавців, правильно прорахувавши ситуацію, віддав обсяг покупцю на його ціні. Іншим пощастило менше: вже через 20 хвилин котирування опустилися нижче 27,10 гривень. У паніці продавці були готові віддавати по 27,04, виникла загроза прориву рівня 27 гривень і догляду нижче. У цей час на ринку з'явився Національний банк. Замість того, щоб позначити якийсь конкретний рівень підтримки, він почав викуповувати пропозиції від продавців дешевше 27,06 гривень. Втім, тривало це недовго. Невдовзі Нацбанк пішов, а котирування пішли ще нижче. Після 12 години регулятор з'явився на ринку ще раз: на цей раз він знизив планку викупу до 27,04 гривень: все, що було нижче, він купував, не дивлячись на обсяги. Тільки повторна поява НБУ змогло втримати долар від подальшого падіння.

Котирування закриття - 27,035 / 27,055 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 65,8 млн порівняно з четвергом і склав 217,8 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,0639 гривень.

Офіційний курс долара на 26 липня встановлено на позначці 27,048 гривень за долар, зниження на 14,35 копійок.

Офіційний курс євро на 26 липня встановлено на позначці 31,845 гривні за євро, зниження на 18,93 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1761. Євро сьогодні протягом дня торгувався в межах 1,1754-1,1786 долара, здійснюючи різноспрямовані рухи без явно вираженого спрямування.

Російський рубль в першій половині дня п'ятниці виріс до 73,52 рублів за долар після того, як Центробанк Росії повідомив про рішення підвищити ставку відразу на 1%, до 6,50% річних. Але до вечора рубль знову ослаб. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 73,72-73,76 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці сьогодні, як і вчора, продавали по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку на вихідних

Підвищення облікової ставки НБУ і наступне за цим різке зниження безготівкового долара на міжбанку задало чіткий тренд на зміцнення гривні. Курс готівкового долара в обмінниках Києва сьогодні знизився ще на 10 копійок: вранці опти продавали «американця» по 27,18 гривень, а вже до обіду з'явилися пропозиції по 27,08-27,09 гривень. До вечора багато операторів валютного ринку скаржилися на брак готівкової гривні: налякані різким падінням вартості валюти бізнесмени і підприємці поспішали позбутися від неї, створюючи зайву пропозицію при відсутності відповідного попиту. Нескладно здогадатися, що майбутні вихідні пройдуть під знаком подальшого падіння ціни на готівкову валюту. Почнуть продавати долар по 27,08-27,10 гривень, а потім ціна може опуститися ще на пару копійок, до 27,06-27,07 гривень.

Ще цікавіше виглядає ситуація з готівковим євро. Сьогодні нарешті цінник на нього опустився нижче 32 гривень, після чого швидкість падіння почала зростати. До вечора в столиці можна купити великі суми євро по 31,85-31,88 гривень. Така ж ситуація збережеться і на вихідних: євро будуть продавати в межах 31,85-31,90 гривень, а ті, у кого пропозицію буде істотно перевищувати попит, будуть змушені знижувати ціни ще нижче.

Єдине, де збережеться повний спокій і стабільність, буде готівковий рубль. Як і протягом усього тижня, на вихідних його продовжать завтра продавати по 3,65-3,67 гривень.