Безос пропонує винести всю "брудну" промисловість на орбіту

Засновник Amazon і Blue Origin Джефф Безос після повернення на Землю загорівся ідеєю відправити на орбіту всю промисловість, яка забруднює навколишнє середовище, повідомляє Экономическая правда.

"Коли дивишся на планету, не бачиш кордонів. Це єдина планета, одна на всіх, і така тендітна... Ми живемо на такій чудовій планеті. Неможливо уявити, наскільки тонкий шар у атмосфери, якщо дивитися з космосу. Ми живемо на ній, і вона здається великою. Здається, що атмосфера величезна, і ми можемо нею нехтувати і погано до неї ставитися" , – заявив мільярдер.