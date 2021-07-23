У Києві в суботу можуть закрити три станції метро

Завтра, 24 липня, в зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) і "Інгулець" (смт Петрове), можливі деякі зміни в роботі київського метрополітену, повідомляє Сегодня.

Після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".