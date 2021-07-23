У Чехії п'яна українка роздяглася догола перед поліцією

У середу в центрі міста Пльзень 43-річна українка своєрідно відреагувала на контроль співробітників міліції. Спочатку вона була агресивноюа, а потім серед білого дня роздяглася догола, повідомляє Novinky.cz.

Патруль міської поліції вирішив перевірити жінку о десятій годині ранку 21 липня на Американському проспекті, де вона спала на лавці. Варта правопорядку побоювалися за її здоров'я, у жінки було закривавлене обличчя. Однак жінці явно не сподобалося, що її розбудив поліцейський патруль. Вона стала ображати поліцейських і вести себе агресивно, потім вона побачила, що наближаються вартові правопорядку і стала роздягатися. Поступово вона зняла весь одяг і розкидала його по сторонам.

Поліція вирішила доставити іноземку в дільницю, однак як тільки її посадили в машину, жінка втратила свідомість. Коли рятувальники прибули на місце, їй відразу стало краще і вона знову стала ображати поліцейських. Викликаний лікар оглянув жінку і підтвердив, що вона перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Її відправили до витверезнику.