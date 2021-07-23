Китайці зможуть оплачувати електрику цифровими грошима

Жителі Китаю зможуть заплатити за електрику без готівки, і не прив'язуючи банківську карту. У мобільному додатку для віртуальної валюти від Народного банку Китаю з'явилася опція оплати рахунків цифровим юанем, повідомляє Лента.Ру.

Платити за електрику цифровий валютою в тестовому режимі зараз можуть тільки жителі дев'яти міст, серед яких Шанхай, Далянь, Ченду і Циндао. Крім того, технологія буде випробовуватися на Зимових Олімпійських іграх у Пекіні в 2022 році. Передбачається, що новий спосіб оплати рахунків за електроенергію не тільки збільшить оборот національної криптовалюти, але і прискорить використання цифрових методів оплати в цілому.

Народний банк Китаю передбачає, що цифровим юанем зможуть користуватися іноземні туристи під час візиту в країну, щоб не відкривати рахунок в місцевому банку - так написано в опублікованому в середині липня описі проекту віртуальної валюти країни. Крім того, цифровий юань дозволить укладати смарт-контракти - в них платежі здійснюються із заздалегідь визначеними умовами двох сторін-учасниць. За даними банку, за час випробувань національної криптовалюти був відкритий 21 мільйон цифрових гаманців, а сума проведених операцій склала 5,3 мільярда доларів.