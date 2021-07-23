На Луганщині мікроавтобус потрапив в ДТП, є постраждалі (фото)

У пʼятницю, 23 липня, близько 15:50 на автодорозі Н-21 "Старобільськ — Луганськ — Хрустальний — Макіївка — Донецьк" водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і вилетів у кювет, повідомляє Деловая столица.

Шість постраждалих отримали ушкодження різного ступеня тяжкості.﻿

Як зазначається у повідомленні пресслужби поліції Луганської області, 55-річний водій, який рухався у напрямку до Харкова з шістьма пасажирами — вилетів у кювет внаслідок того, як перевищив швидкість та не впорався з керуванням.﻿﻿

"Внаслідок ДТП пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Постраждалим на місці пригоди медиками та поліцейськими була надана допомога та пʼятеро з них були госпіталізовані до лікарні" , — пише пресслужба поліції.﻿

Проти водія мікроавтобу﻿са "Mercedes-Benz Sprinter" відкрите кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального Кодексу України.