Зеленський ввів в дію указ РНБО про санкції

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 р. "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо шістьох фізичних осіб, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний указ президента №304/2021 від 23 липня оприлюднений на сайті глави держави.

Так, санкції терміном на три роки, зокрема, запроваджуються стосовно: Тетяни Бакальчук та Владислава Бакальчука (співзасновники товариства з обмеженою відповідальністю "Вайлдберріз" ("Вайлдберріз", Wildberries), Андрія Ревяшка (директор з розвитку інформаційних технологій товариства з обмеженою відповідальністю "Вайлдберріз" ("Вайлдберріз", "Wildberries"), Олексія Кузьменка (керівник напрямку "книги" товариства з обмеженою відповідальністю "Вайлдберріз" ("Вайлдберріз", "Wildberries"). Усі четверо є громадянами Російської Федерації.

Крім того, санкції на три роки введені проти громадянина Франції Фаяр Жераль-Юбера (Fayard Gérald-Hubert) - засновника некомерційної організації "Офіційний репрезентаційний центр Донецької народної республіки у Франції". Також у списку значиться ще одна громадянка Франції Неан Крістель (Neant Christel), що проживає в м.Донецьк, співробітник так званого "Міжнародного прес-центру Doni".

Зазначений вид обмежувальних заходів містить: блокування активів; запобігання виведення капіталів за межі України; зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань; інші санкції будуть відповідати принципам їх застосування, встановленим цим законом (заборона на встановлення ділових контактів).

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію відповідним указом, покладено на секретаря РНБО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, 16 липня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти дев'яти громадян України, які включені в санкційні списки США.