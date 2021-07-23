В'їзд до Польщі авто на українських номерах: що потрібно знати

Українських автомобілістів можуть пропустити безперешкодно через кордон до Польщі тільки за наявності необхідних документів, повідомляє РБК-Украина.

Зауважимо, що зараз в Україні планують повернути проходження обов'язкового техогляду транспорту - в рамках зобов'язань перед ЄС. При виконанні відповідних пунктів Угоди про асоціацію, підписаної в 2014 році, зміняться правила для українських водіїв, які в'їжджають до країн Євросоюзу.

Контролюючі органи на кордоні Польщі та України можуть цікавитися технічним станом машини мандрівника.

Якщо первинний огляд стане викликати сумніви, то в автомобіліста можуть попросити документ про проходження ТО.

У разі, якщо придатність транспортного засобу до експлуатації не підтвердиться документально, водієві зможуть відмовити в праві перетинати українсько-польський кордон.

Якщо мандрівник на такому авто зробить спробу обійти систему і потрапити до Польщі через інший прикордонний перехід, то за це загрожує штраф - 2 тисячі злотих (близько 440 євро або 14 тисяч гривень).

Автор: Володимир Костирін