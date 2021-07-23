В Єврокомісії прокоментували обхід санкцій проти Росії

В Європейській комісії заявили, що будь-який обхід санкцій проти Росії з боку країн-членів ЄС стає приводом для розслідування інциденту, якщо така інформація з'являється в ЗМІ, повідомляє Обозреватель.

Турбіни Siemens. Джерело: схеми

Так європейське відомство відреагувало на запит про постачання нових фільтраційних систем на електростанції окупованого Криму німецького виробництва Inge GmbH.

"Комісія уважно стежить за будь-якими правдивими повідомленнями про порушення, які з'являються в ЗМІ, і оцінює надану інформацію перед тим, як ухвалити рішення про те, щоб довести це питання до відома національних органів влади для ухвалення рішення про порушення розслідування" , – пояснила речниця Єврокомісії з питань конкуренції Аріанна Подеста.﻿

Фільтраційні блоки Inge GmbH. Джерело: схеми

Зазначається, що російський ролик про відкриття двох ТЕС у Кр﻿иму викликав інтерес у литовських і українських журналістів після демонстрації в кадрі двох систем ультрафільтрації, виконаних у стилі відомої галузевої фірми в Німеччині. Саме він спонукав провести ретельне розслідування і звернутися до Єврокомісії за поясненнями.