У Києві біля МЗС паслися кози

У центрі столиці України біля будівлі Міністерства закордонних справ паслися кози. Знімки з'явилися в соціальних мережах. Фото кіз опублікував член НБУ Василь Горбаль, повідомляє Українські Новини.

На фотографії зображено дві кози. Одна спокійно щипає траву, а друга забралася на бетонну огорожу.

"Цих овець потрібно відлити в бронзі", - прокоментував Горбаль.

Слід зазначити, що двох кіз вже не перший раз помічають в центрі Києва. Тварини давно живуть в одному з будинків в столиці. Кияни неодноразово помічали їх на газонах Михайлівській і Софійській площ. Їх також бачили в сквері біля Володимирського проїзду.