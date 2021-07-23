Зеленський представив нового очільника Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський представив колективу Служби зовнішньої розвідки нового голову Олександра Литвиненка, повідомляє Деловая столица.

"Олександра Валерійовича ми всі знаємо, я особисто знаю його два роки. Багато працюємо в Раді національної безпеки і оборони. Дуже багато зробили під його керівництвом в Інституті стратегічних досліджень. Справді з великою повагою ставлюся до пана Литвиненка. Він – досвідчена й поважна людина, професіонал з прекрасною репутацією" , – сказав Зеленський

Президент зазначив, що новий керівник чудово розуміє завдання, які стоять перед зовнішньою розвідкою. Глава держави вважає, що Олександр Литвиненко має зберегти навколо себе фахових людей, щоб разом іти до реформування СЗРУ.

Новий очільник Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко

Олександр Литвиненко народився 1972 року в Києві. Має декілька вищих освіт. Працював на різних посадах у СБУ та РНБО. Генерал-майор запасу. Із серпня 2019 року обіймав посаду директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Як повідомляла "ДС", Олександр Литвиненко є випускником Інститут криптографії, звʼязку та інформатики — підрозділу Академії ФСБ Росії.