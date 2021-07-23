Картопля гниє на полях: що буде з цінами

На більшій території України через зливу у липні урожай картоплі зіпсувався. Через це фермери змушені знижувати ціну, повідомляє РБК-Украина.

Так, фахівці кажуть, що якість картоплі значно погіршилась. Також особливо постраждали виробники південних областей країни, зокрема Херсонської області, там картопля почала гнити прямо в полях.

Окрім того, кожного дня фермери спостерігають за ціною картоплі на ринку, щоб хоч якось продати.

Наразі продають непридатну для зберігання картопля, яку виробникам потрібно збути якомога швидше. Водночас попит помітно знизився - споживачів часто не влаштовує зовнішній вигляд картоплі.

Ціна на картоплю

У Херсонській області продають картоплю по 3-4 грн/кг. Фермери інших областей, де урожай картоплі більш прийнятної якості, також знижують ціни. На сьогодні картопля надходить у продаж в середньому по 4-7 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше, ніж до злив.

Прогнози синоптиків

Синоптики прогнозують, що на всій території країни дощі триватимуть. Тому фермери кажуть, що ціни на картоплю не зростуть до кінця серпня, поки не приступлять до збирання врожаю картоплі, яка придатна для зберігання.

Автор: Тетяна Самарук