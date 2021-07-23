Обвалення у Флориді: рятувальники закінчили пошукові роботи

Пожежні офіційно припинили пошук тіл в уламках зруйнованої будівлі в п'ятницю, незважаючи на те, що поліція і судово-медичні експерти продовжують працювати над упізнанням останків, повідомляє Tampa Bay Times.

Помічник начальника пожежної охорони Майамі-Дейд Рейд Джадаллах повідомив, що робота пожежної служби щодо розшуку останків зруйнованого кондомініуму Surfside завершена. Вони покинули це місце в колоні пожежних машин і інших транспортних засобів і попрямували в свій штаб.

В результаті обвалення 24 червня загинули щонайменше 97 осіб, і ще як мінімум ще одна людина, яка вважається зниклим без вісті в результаті катастрофи, ще не встановлено.