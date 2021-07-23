Правоохоронці видворили до Молдови кримінального авторитета зі списку РНБО

Правоохоронці примусово повернули в країну походження 38-річного кримінального авторитета, який потрапив під санкції, запроваджені щодо субʼєктів підвищеного злочинного впливу рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).﻿, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Чоловік, маючи зв’язки у кримінальному середовищі, контролював діяльність етнічних злочинних груп, що "спеціалізувалися" на майнових злочинах, зокрема вимаганнях, на території Одеської та Миколаївської областей" , — йдеться в повідомленні.

Аби позбавити кримінального авторитет можливості здійснювати злочинний вплив на своїх "підлеглих", оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з працівниками Державної міграційної служби примусово повернули громадянина до Молдови. Крім цього, "авторитету" заборонено в’їжджати на територію України.