Особистий лікар Обами: Байден покине пост до кінця терміну

Ронні Джексон, який був лікарем президента під час правління Барака Обами і Дональда Трампа, стурбований нинішніми когнітивними здібностями президента Джо Байдена, повідомляє Blaze.

Джексон вважає, що Байден не відбуде свій перший президентський термін і піде у відставку або буде змушений покинути Білий дім через 25-й поправку.

Джексон, республіканець, є членом палати представників від штату Техас.

Минулого місяця Джексон і 13 інших депутатів-республіканців закликали Байдена пройти когнітивний тест, подібний до того, який проходив Трамп, коли був при владі.

«Зараз щось серйозно відбувається з цією людиною», - сказав Джексон про президента Байдена. "І ви знаєте, я думаю, що він або піде у відставку, або його збираються переконати піти в найближчому майбутньому через медичні проблеми, або їм доведеться використовувати 25-ту поправку, щоб позбутися цієї людини прямо зараз".