Малюська стверджує, що розгляд позова РФ до ЄСПЛ займе роки

Малюська стверджує, що розгляд позова РФ до ЄСПЛ займе роки

Розгляд скарги Росії до ЄСПЛ займе роки. Таку заяву зробив міністр юстиції України Денис Малюська в етері каналу "Україна 24".

"Ми оцінюємо, що розгляд скарги Російської Федерації займе роки. Це є повністю безперспективна історія, тому що вона містить слабку юридичну аргументацію. По суті, це повтор міфів, які Росія транслює на своєму телебаченні", - заявив міністр ﻿юстиції.

Нагадаємо, що Кулеба відреагував на позов Росії в ЄСПЛ. Також в Мін'юсті вважають, що Росію чекає поразка в ЄСПЛ.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics