Малюська стверджує, що розгляд позова РФ до ЄСПЛ займе роки

Розгляд скарги Росії до ЄСПЛ займе роки. Таку заяву зробив міністр юстиції України Денис Малюська в етері каналу "Україна 24".

"Ми оцінюємо, що розгляд скарги Російської Федерації займе роки. Це є повністю безперспективна історія, тому що вона містить слабку юридичну аргументацію. По суті, це повтор міфів, які Росія транслює на своєму телебаченні" , - заявив міністр ﻿ юстиції.

Нагадаємо, що Кулеба відреагував на позов Росії в ЄСПЛ. Також в Мін'юсті вважають, що Росію чекає поразка в ЄСПЛ.