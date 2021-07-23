Лікарі зафіксували нову мутацію COVID-19

Лікарі з агентства Суспільної охорони здоров'я Англії (PHE) виявили нову мутацію коронавірусу, вона отримала назву B.1.621, повідомляє Лента.Ру.

Як пише британське видання The Mirror, на сьогодні виявлено 16 випадків зараження новим штамом, всі вони пов'язані з поїздками за кордон.

Зараз фахівці проводять аналізи нової мутації, щоб зрозуміти її вплив на поведінку вірусу.

Поки не ясно, чи знижує нова мутація ефективність вакцин і викликає більш важке протікання захворювання.