Прикордонники допомогли звільнити українців з трудового рабства

Співробітники Держприкордонслужби України взяли участь в операції з ліквідації масштабного підпільного виробництва сигарет в ЄС. Її проводили співробітники правоохоронних органів Іспанії та Португалії у співпраці з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням і шахрайства OLAF, Євроюстом, а також компетентними органами Румунії та Словаччини, повідомляє Страна.ua.

"Під час операції на Піренеях провели 125 обшуків, виявили нелегальне виробництво, де експлуатували українців, вилучили сировину і 11,5 млн євро" , - йдеться в повідомленні прес-служби ДПС України.

Зокрема, співробітники ДПСУ раніше виявили, що вихідці з пострадянського простору вербували на нелегальне виробництво в ЄС жителів Львівщини, які мають досвід роботи на тютюновій фабриці. Інформація від українських прикордонників допомогла викрити транскордонне злочинне угруповання.

В ході операції ALECRIN з 22 травня по 16 липня в Іспанії та Португалії затримали 29 осіб, серед яких громадяни Іспанії, Португалії, Болгарії, а також українець. Під час активних заходів вилучили сигарети, сировину і засоби для їх нелегального виробництва, а також 7 одиниць вогнепальної зброї та техніку.

Безпосередньо в Іспанії провели 28 обшуків і 27 арештів, вилучили 15 млн сигарет і 50,5 тонни тютюну. У Муніципалітеті Мансанарес виявили підпільну лінію з виробництва сигарет, на якій нелегально експлуатували 12 громадян України. Ще одна лінія була виявлена на етапі монтування.

У Португалії проведено 97 обшуків і 2 арешти, вилучено 2 млн сигарет і 6 центнерів сировини. В ДПСУ нагадали, що за сприяння оперативних співробітників Держприкордонслужби колеги з ЄС вже неодноразово виявляли злочинну діяльність, орієнтовану на виробництво сигарет.