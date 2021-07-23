Мовознавець розповів, як Зеленський вивчав українську

Президент Володимир Зеленський вдосконалював свої знання з української мови разом з відомим вітчизняним мовознавцем та вчителем Олександром Авраменком, повідомляє УНІАН.

Про це сам Авраменко розповів в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

"Де тільки не займалися! І в аеропорту в Борисполі, і в Межигір’ї… У нього – свої гастролі, поїздки, у мене – свої. Найчастіше це було в офісі "Кварталу-95" на Лук’янівці. Два роки він навчався, проте не систематично. П’ять-сім занять – і три місяці або навіть півроку перерва. Потім знову три-чотири – і знов пауза. А для результату потрібна система. Я говорив йому: якщо прочитати книжку, як накачати м’язи, вони не виростуть, треба йти тренуватися – тоді щось буде. Так само і з мовою: треба систематично говорити нею" , - каже Авраменко.

Він уточнив, що навчання проходило як неформальне спілкування. Зеленський, каже мовознавець, про майбутнє президентство не говорив - лише казав про плани знімати кіно українською. Зізнається: Зеленському-учню було важко.

"Взагалі, дорослих (а надто публічних людей, у яких життя розписано по хвилинах на рік уперед) дуже важко навчати. Зеленський має здібності до мов, у нього гарна акторська пам’ять і бажання є. Гальмувало те, що ані в його сім’ї, ані в оточенні ніхто українською не говорив. В офісі були люди, які знали мову, та коли ти один українськомовний, а решта 40 спілкуються російською, складно бути білою вороною" , - пояснює експерт.

Нинішню українську мову президента Авраменко називає "далекою від ідеалу":

"М’які шиплячі, оце "шшьо" замість "що", росіянізми, кострубаті граматичні форми… Працювати й працювати. Але його життя змусило на українську перейти, необхідність виголошувати промови державною мовою, спілкуватися зі ЗМІ. І говорить він дедалі краще: мовні м’язи тренуються".