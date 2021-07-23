Інтеграція в НАТО: Зеленський "активував" рішення РНБО

23 липня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про поглиблення інтеграції України в НАТО. Відповідний указ №307 / 2 021 опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Ліга.net.

Рішення РНБО про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору розглядалося в секретному режимі та було прийнято 4 червня.

Зеленський ухвалив ввести в дію це рішення, а контроль за його виконанням покласти на секретаря РНБО Олексія Данилова.

У відповідному рішенні РНБО відзначається, що підготовка України до набуття членства в НАТО - найважливіша державна задача.

РНБО доручила Кабміну:

протягом двох місяців проаналізувати стан виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна-НАТО та вжити заходів щодо підвищення ефективності їх реалізації;

опрацювати питання про створення в органах влади окремих структурних підрозділів з питань євроатлантичної інтеграції;

за три місяці розробити питання про формування національної системи переходу сектора безпеки та оборони на стандарти НАТО;

за пів року забезпечити розробку програм підвищення кваліфікації держслужбовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань євроатлантичної інтеграції;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для повноцінної реалізації закону про оборонні закупівлі.

Міноборони отримало завдання:

вжити заходів для продовження дії меморандуму про домовленість між Україною і НАТО щодо співпраці з питань консультацій, управління, зв'язку, розвідки, спостереження і рекогносцировки в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру";

у двомісячний термін внести на розгляд Кабміну пропозиції щодо вдосконалення вимог щодо фізичної безпеки, процесам внутрішнього контролю та процедур звітності по військовому майну;

вжити заходів для невідкладного призначення військового представника місії України при НАТО.

У РНБО також доручила відповідним міністерствам і відомствам забезпечити участь ЗСУ в операціях, тренуваннях і навчаннях НАТО; активізувати діалог української розвідки з колегами з НАТО; організувати обмін досвідом з протидії гібридній війні з РФ; направити українців працювати на додаткові посади в штаб-квартирі та інших структурах НАТО.