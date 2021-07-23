США і ЄС закликали талібів припинити наступ в Афганістані

США і Євросоюз заявили, що стурбовані зростанням насильства в Афганістані, і закликають рух «Талібан» припинити наступ, повідомляє Лента.Ру.

Про це йдеться в спільному американо-європейській заяві, опублікованій на сайті Держдепартаменту США.

"Ми настійно закликаємо обидві сторони домовитися про постійне і всеосяжне припинення вогню і про основоположні принципи майбутнього афганської держави та деталі перехідних механізмів управління до досягнення остаточного політичного врегулювання" , - йдеться в документі.

У ньому також повідомляється, що країні вимагають беззастережно дозволити доступ гуманітарної допомоги в райони, які знаходяться під контролем терористів, а також забезпечити безпеку дипмісій, журналістів і аеропортів.

Також талібів закликають конструктивно брати участь в мирному процесі разом з урядом. Вони повинні виконувати зобов'язання щодо захисту інфраструктури, знизити рівень насильства, захистити мирних жителів.

Крім того, в заяві йдеться, що США І ЄС підтримають сприяння або посередництво будь-яких третіх сторін для досягнення прогресу у врегулюванні афганського конфлікту.