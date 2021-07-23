В Європі підлітків дозволили вакцинувати Moderna
Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило застосування вакцини від коронавірусу Spikevax компанії Moderna для підлітків з 12 до 17 років. Про це йдеться в заяві європейського регулятора, повідомляє Кореспондент.
"Застосування вакцини Spikevax серед дітей з 12 до 17 років буде проводитися за такими ж правилами, як і для людей у віці 18 і більше", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що препарат компанії Moderna робиться у дві дози з інтервалом у чотири тижні.
Раніше для підлітків в Європі схвалили застосування вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech.