В Європі підлітків дозволили вакцинувати Moderna

В Європі підлітків дозволили вакцинувати Moderna
Фото: COVID.Pixaby

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило застосування вакцини від коронавірусу Spikevax компанії Moderna для підлітків з 12 до 17 років. Про це йдеться в заяві європейського регулятора, повідомляє Кореспондент.

"Застосування вакцини Spikevax серед дітей з 12 до 17 років буде проводитися за такими ж правилами, як і для людей у віці 18 і більше", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що препарат компанії Moderna робиться у дві дози з інтервалом у чотири тижні.

Раніше для підлітків в Європі схвалили застосування вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech.

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