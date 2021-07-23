В Європі підлітків дозволили вакцинувати Moderna

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило застосування вакцини від коронавірусу Spikevax компанії Moderna для підлітків з 12 до 17 років. Про це йдеться в заяві європейського регулятора, повідомляє Кореспондент.

"Застосування вакцини Spikevax серед дітей з 12 до 17 років буде проводитися за такими ж правилами, як і для людей у віці 18 і більше" , - йдеться в повідомленні.

Відомо, що препарат компанії Moderna робиться у дві дози з інтервалом у чотири тижні.

Раніше для підлітків в Європі схвалили застосування вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech.