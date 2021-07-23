На Хмельниччині після падіння електролінії загорілося пшеничне поле

У Хмельницькій області загорілося пшеничне поле. Ймовірно, НП сталася через падіння лінії електропередач. Рятувальники з ДСНС зуміли побороти вогонь попри поривчастий вітер і відсутність джерел води поруч, повідомляє Страна.ua.

Як інформує пресслужба ГУ ДСНС України в Хмельницькій області спільними зусиллями було врятовано 65 гектар пшениці.

"23 липня о 12:24 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що неподалік від с. Слобідка-Рахнівська Кам'янець-Подільського району горить поле пшениці. Поки аграрії оборювали територію по фронту розповсюдження полум'я, пожежники "відбивали" у вогню кожен квадратний метр пшениці" , - повідомили рятувальники.

Гасіння ускладнювалося сильними поривами вітру, а також відсутністю вододжерел.