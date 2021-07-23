У Києві біля телецентру знайшли людські рештки

У Києві на вулиці Юрія Іллєнка, 46 під час земляних робіт були виявлені людські рештки. Інцидент стався недалеко від київського телецентру, повідомляє Обозреватель.

"Біля будівлі на вулиці Юрія Іллєнка під час проведення земляних робіт була виявлена страшна знахідка. Робочі дістали із землі два людські черепи і фрагменти декількох кісток" , - повідомило джерело видання.

У пресслужбі поліції Києва підтвердили інформацію про знахідку - людські рештки були направлені на судово-медичну експертизу. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 - умисне вбивство.

Особи загиблих і обставини їх смерті встановлюються.