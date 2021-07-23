Звинуваченого в шпигунстві соратника Трампа відпустили під заставу

Колишній голова інавгураційного комітету експрезидента США Дональда Трампа, затриманий раніше за звинуваченням в лобіюванні інтересів ОАЕ, відпущений під заставу, повідомляє ТАСС.

За даними телеканалу CNN, захист обвинуваченого Томаса Баррака вдалося досягти з прокуратурою домовленості про суму застави, яка склала $ 250 млн. Разом з тим Барраку наказано носити пристрій, який буде відстежувати його місце розташування, а також дотримуватися комендантської години. У понеділок він повинен постати перед судом в нью-йоркському районі Бруклін.

Баррак був затриманий у вівторок у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) на підставі федеральних звинувачень, висунутих проти нього в суді району Бруклін. Разом з ним у справі проходять 27-річний Меттью Граймз, також затриманий у вівторок, і 43-річний громадянин ОАЕ, місце розташування якого не відомо.

Всі троє звинувачуються в тому, що в період з 2016 по 2018 рік вони лобіювали інтереси ОАЕ і робили спроби вплинути на рішення Трампа у сфері зовнішньої політики, не повідомивши американську владу про те, що діють в інтересах іноземної держави. Крім того, Баррак звинувачується в перешкоджанні правосуддю і даванні неправдивих свідчень.