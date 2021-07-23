У Києві створюють центр для жертв домашнього насильства

У Києві створять Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, що постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Він стане продовженням Центру гендерної рівності та буде функціонувати в Дніпровському районі, повідомляє Интерфакс-Украина.

Про це заявила заступник глави Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

"Київ отримав державну субвенцію на понад 6 млн грн, і за ці кошти буде створено цей Денний центр. Дуже важливо, що в структурі нового Центру працюватиме мобільна бригада, яка оперативно реагуватиме на випадки домашнього насильства. Основна мета діяльності такої бригади - невідкладне надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам. Створення такого Центру - це логічне продовження розвитку єдиної системи протидії та запобігання насильству. Це буде установа, яке буде відповідати всім сучасним вимогам. Розташована вона буде за адресою: вул. Райдужна, 6-А" , - розповіла Хонда, повідомляє пресслужба КМДА.

Головними завданнями майбутнього Денного центру буде надання комплексної соціально-психологічної та первинної юридичної допомоги постраждалим, організація і підтримка груп взаємодопомоги постраждалих, організація і проведення семінарів та тренінгів для постраждалих, проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання повторних випадків насильства щодо потерпілої особи та формування нульової толерантності до його проявів у суспільстві, а також інформування населення про права потерпілих і соціальні послуги, що надаються Денним центром.

В установі працюватимуть юридичні консультанти, психологи та лікар-психолог, соціальні працівники. До складу мобільної бригади входитимуть психолог, соціальний працівник і водій. Повноцінно новий Денний центр має запрацювати у 2022 році.