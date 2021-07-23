Рейтинг Байдена серед американців стрімко падає

Рейтинг схвалення діяльності президента США Джо Байдена на посаді президента США опустився нижче 50 відсотків. Такі дані наводить компанія Gallup, повідомляє Лента.Ру.

Це найнижчий показник довіри населення за весь термін його президентства. У червні цей він становив 56 відсотків.

Згідно з результатами опитування громадської думки за період з 6 по 21 липня, 45 відсотків респондентів заявили, що не схвалюють діяльність Байдена. Ще п'ять відсотків поки не сформували думку з даного питання.

Примітно, що рейтинг Байдена падає серед його прихильників по Демократичній партії. В ході опитування довіру йому висловили 90 відсотків однопартійців, хоча в січні цей показник тримався на позначці 96-98 відсотків.

Причиною такого падіння аналітики вважають прогрес Вашингтона в боротьбі з пандемією коронавірусу: темпи вакцинації сповільнюються і число випадків зараження COVID-19 зростає. Крім того, відзначають експерти, Байден досі не виконав ряд своїх передвиборчих обіцянок.