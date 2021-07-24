Італійське посольство подарувало Києву скульптуру
Посольство Італії в Україні подарувало Києву скульптуру архітектора Паоло коія. Вона виконана зі сталі - у формі ДНК людини, повідомляє Кореспондент.
Як інформує КМДА, подарунок від італійських дипломатів встановили навпроти костьолу святого Миколая в Києві.
У Департаменті культури столичної адміністрації пояснили, що скульптура символізує творчу італійську душу і темперамент.
"Частка Італії в центрі Києва", - пояснили чиновники.
Скульптуру передали українській столиці в рамках Дня італійського дизайну 2021. Це щорічний захід, заснований Міністерством закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії у співпраці та за підтримки Мінкульту країни.