Італійське посольство подарувало Києву скульптуру

Посольство Італії в Україні подарувало Києву скульптуру архітектора Паоло коія. Вона виконана зі сталі - у формі ДНК людини, повідомляє Кореспондент.

Як інформує КМДА, подарунок від італійських дипломатів встановили навпроти костьолу святого Миколая в Києві.

У Департаменті культури столичної адміністрації пояснили, що скульптура символізує творчу італійську душу і темперамент.

"Частка Італії в центрі Києва" , - пояснили чиновники.

Скульптуру передали українській столиці в рамках Дня італійського дизайну 2021. Це щорічний захід, заснований Міністерством закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії у співпраці та за підтримки Мінкульту країни.