Посли G7 обговорили з Кабміном зміни клімату

Посли "великої сімки" обговорили з міністром охорони навколишнього природного середовища України Романом Абрамовським та віцепрем'єр-міністом з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанишиною внесок України по боротьбі з кліматичними змінами, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться в пості G7AmbReformUA у Twitter.

"Посли закликали Україну подати амбітний 2-й національно визначений внесок для COP26 (конференція ООН з питань зміни клімату в Глазго в листопаді 2021 року - ред.) До кінця липня" , - йдеться в повідомленні.

Також дипломати привітали заяви України про зобов'язання відмовитися від вугілля і рухатися до нульових викидів СО2 в атмосферу.