Посли G7 обговорили з Україною зміни клімату

Посли G7 обговорили з Україною зміни клімату

Посли "великої сімки" обговорили з міністром охорони навколишнього природного середовища України Романом Абрамовським та віцепрем'єр-міністом з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанишиною внесок України по боротьбі з кліматичними змінами, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться в пості G7AmbReformUA у Twitter.

"Посли закликали Україну подати амбітний 2-й національно визначений внесок для COP26 (конференція ООН з питань зміни клімату в Глазго в листопаді 2021 року - ред.) До кінця липня", - йдеться в повідомленні.

Також дипломати привітали заяви України про зобов'язання відмовитися від вугілля і рухатися до нульових викидів СО2 в атмосферу.

"Міжвідомчий підхід є важливим для проведення реформ, створення умов для інвестицій і стимулювання переходу до чистої енергетики для досягнення цілей", - відзначили учасники зустрічі.
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