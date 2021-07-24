Посли G7 обговорили з Україною зміни клімату
Посли "великої сімки" обговорили з міністром охорони навколишнього природного середовища України Романом Абрамовським та віцепрем'єр-міністом з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанишиною внесок України по боротьбі з кліматичними змінами, повідомляє Кореспондент.
Про це йдеться в пості G7AmbReformUA у Twitter.
"Посли закликали Україну подати амбітний 2-й національно визначений внесок для COP26 (конференція ООН з питань зміни клімату в Глазго в листопаді 2021 року - ред.) До кінця липня", - йдеться в повідомленні.
Також дипломати привітали заяви України про зобов'язання відмовитися від вугілля і рухатися до нульових викидів СО2 в атмосферу.
"Міжвідомчий підхід є важливим для проведення реформ, створення умов для інвестицій і стимулювання переходу до чистої енергетики для досягнення цілей", - відзначили учасники зустрічі.