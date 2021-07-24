Китай вводить у відповідь санкції проти США

Китай вводить санкції відносно декількох американських фізичних осіб і організацій у відповідь на недавні санкції США щодо китайських чиновників в Гонконзі, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це йдеться на сайті МЗС КНР. Як передає BBC News, контрсанкціі набирають чинності за кілька днів до того, як заступник держсекретаря США Венді Шерман повинна відвідати Китай.

Санкції вводяться стосовно колишнього міністра торгівлі США Уїлбура Росса, колишнього директора офісу виконавчого комітету по Китаю Конгресу США Джонатана Стіверса, голови Національного демократичного інституту США Кім До Юна, повноважного представника Міжнародного республіканського інституту в Гонконгу Адама Кінга, голови Американо-китайської комісії з моніторингу економіки та безпеки Конгресу США Керолайн Бартолом'ю, директора департаменту по Китаю Human Rights Watch Софі Річардсон та Комітету з питань демократії Гонконгу.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило в п'ятницю, що недавні санкції США були спрямовані на те, щоб "безпідставно очорнити ділове середовище Гонконгу" і "серйозно порушити міжнародне право та основні норми, що регулюють міжнародні відносини". Воно заявило, що введе санкції відносно семи американських фізичних і юридичних осіб.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу з журналістами, за повідомленням BBC News заявила, що США "не злякалися" відповідних дій Китаю.