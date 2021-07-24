Італійці масово вакцинуються, щоб відвідувати ресторани

Після урядового рішення з 6 серпня зробити ковід-сертифікати обов'язковими для відвідування ресторанів і ряду інших можливостей, італійці почали масово записуватися на щеплення, повідомляє Європейська правда.

Як передає місцеве видання Ansa, в П'ємонті через кілька годин після цієї новини темпи записи на щеплення подвоїлися.

"Щогодини ми реєструємо на порталі вдвічі більше записів, ніж в середньому в попередні дні" , - розповів губернатор Альберто Чірі.

В регіоні Лаціо повідомили, що з вечора попереднього дня зареєстрували 38 000 охочих вакцинуватися. В Ломбардії записалося: 49 000 осіб - на 30 тисяч більше, ніж за день до того.

У Кампанії повідомили, що замість традиційних 4-5 тисяч осіб в день напередодні ввечері за лічені години зареєструвалися 10 тисяч, а до 4 ранку - ще додаткові 8000 охочих. Однак, в деяких регіонах не зафіксували різкого "стрибка" кількості реєстрацій.