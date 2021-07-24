У Києві гостра нестача реактивів для визначення "Дельти"
У Києві майже немає реактивів для визначення нового штаму коронавірусу "Дельта", при цьому в столиці вже підтверджені шість випадків захворювання, повідомляє Дзеркало тижня.
Як стверджує Київрада, реактивів для визначення нового штаму коронавірусу "Дельта" в Києві майже немає. При цьому незрозуміло, коли з'являться ці реактиви та в якій кількості.
Відзначається, що зараз представники столичної влади направляють зусилля на те, щоб забезпечити киян доступною діагностикою нового штаму.
Станом на сьогодні тільки 4% українців отримали дві дози вакцини проти коронавірусу. По-друге, в країні починає рости добова кількість нових інфікованих. Тому в МОЗ очікують "червону зону" і карантин вже восени.