У Києві гостра нестача реактивів для визначення "Дельти"

У Києві майже немає реактивів для визначення нового штаму коронавірусу "Дельта", при цьому в столиці вже підтверджені шість випадків захворювання, повідомляє Дзеркало тижня.

Як стверджує Київрада, реактивів для визначення нового штаму коронавірусу "Дельта" в Києві майже немає. При цьому незрозуміло, коли з'являться ці реактиви та в якій кількості.

Відзначається, що зараз представники столичної влади направляють зусилля на те, щоб забезпечити киян доступною діагностикою нового штаму.