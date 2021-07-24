Президент Колумбії дозволив експорт канабісу

Президент Колумбії Іван Дуке дозволив експорт канабісу в медичних цілях, повідомляє Лента.Ру.

Про це він написав на офіційній сторінці в Twitter. З твіта слідує, що глава держави підписав указ «про безпечний і усвідомлений доступ до використання каннабіса», який дозволяє експорт сушених суцвіть марихуани до інших країн в медичних цілях. Він також заявив про намір стати регіональним лідером в цьому сегменті.

Дуке також опублікував в блозі частину свого виступу на одному із сертифікованих підприємств з вирощування марихуани. У своїй промові політик назвав національне законодавство, яке регулює медичний канабіс, найкращим в регіоні та висловив надію на те, що це дозволить країні зайняти домінуючу позицію в секторі медичного канабісу в Латинській Америці.