Від США на "Кримській платформі" буде член уряду - Кент
На саміті «Кримської платформи» 23 серпня США будуть представлені членом уряду. Про це сказав тимчасовий повірений у справах США в Україні, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент, повідомляє Крим.Реалії.
«Від нас буде член Кабінету (уряду США – ред.). Тобто це не буде президент або віцепрезидент, але буде член Кабінету», – зазначив він, відповідаючи на питання про те, як США будуть представлені на саміті.
Джордж Кент додав, що Вашингтон «розуміє, що це дуже важливо». Дипломат нагадав, що цього тижня зустрівся з представниками кримськотатарського народу, зокрема – Мустафою Джемілєвим і Рефатом Чубаровим.
Водночас на думку Кента, «йдеться не лише про те, що відбудеться 23 серпня».
«Це повинен бути тривалий процес. Це тільки початок, не кінець. Є дуже багато людей, які вважають себе громадянами України в окупованому Криму. Ми повинні їм допомогти», – додав дипломат.