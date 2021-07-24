Від США на "Кримській платформі" буде член уряду - Кент

На саміті «Кримської платформи» 23 серпня США будуть представлені членом уряду. Про це сказав тимчасовий пові﻿рений у справах США в Україні, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент, повідомляє Крим.Реалії.

«Від нас буде член Кабінету (уряду США – ред.). Тобто це не буде президент або віцепрезидент, але буде член Кабінету» , – зазначив він, відповідаючи на питання про те, як США будуть представлені на саміті.

Джордж Кент додав, що Вашингтон «розуміє, що це дуже важливо». Дипломат нагадав, що цього тижня зустрівся з представниками кримськотатарського народу, зокрема – Мустафою Джемілєвим і Рефатом Чубаровим.

Водночас на думку Кента, «йдеться не лише про те, що відбудеться 23 серпня».