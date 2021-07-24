Палестинці зіткнулися з ЦАХАЛ, загинув підліток
Палестинський підліток загинув через травми, отриманих в результаті зіткнень з ізраїльськими військовослужбовцями на Західному березі недалеко від міста Рамалла, повідомляє РИА Новости.
Раніше пресслужба армії оборони Ізраїлю повідомила, що відбулися зіткнення палестинців з ізраїльськими військовими в районі міста Наблус (Шхем) на Західному березі річки Йордан. Сотні палестинців закидали камінням ізраїльських солдатів, у відповідь військовослужбовці застосували засоби розгону натовпу. Під час заворушень два солдати ЦАХАЛ отримали легкі поранення і були доставлені до лікарні.
"Сьогодні вночі в лікарні помер 17-річний палестинець від важких ран, які отримав вчора вдень в зіткненнях з ізраїльськими військами в селі ан-Набі Салех біля міста Рамалла", - йдеться в заяві Міністерства охорони здоров'я Палестини.