Засудженого в США за кібератаку на Tesla депортували в РФ

Росіянин Єгор Крючков, засуджений в США за спробу кіберзламу компанії Tesla, депортований на батьківщину, повідомили в прикордонній службі США, повідомляє РИА Новости.

"Вказану особу депортували 21 липня" , - повідомив представник відомства.

За словами джерела агентства, Крючков був висланий до Росії. Крючков був засуджений 24 травня до відбуття в американській в'язниці терміну в 10 місяців. Однак він не був звільнений, оскільки його наказано депортувати, а процес депортації займає невизначений час.

Крючков визнав себе винним в спробі організувати кібератаку на комп'ютерну мережу компанії Tesla. Він був арештований в серпні 2020 року, після того, як приїхав в США по туристичній візі в липні. Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що об'єктом кібератаки було його підприємство з виробництва електромобілів в штаті Невада.