Арестович заявив, що українська делегація ТКГ не поїде до Мінська

Україна не братиме участі в засіданнях ТКГ в Мінську. Про це заявив радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в етері "Україна 24 ", повідомляє РБК-Україна.

"Я не знаю, чим вони керуються, але українська делегація керується двома речами. Перше, ми вважаємо, що епідеміологічна ситуація не дозволяє нам їхати в Мінськ, і ми вважаємо за краще залишитися в режимі відеоконференції. Друге - це ситуація в Білорусі, а саме те, що ми не визнали обраним президентом Лукашенко. Україна відмовила йому в праві представляти білоруський народ. Тобто в такому стані їхати в країну та апелювати до її посередницьких послуг було б величезною помилкою. Думаю, ми залишимося в режимі відеоконференції поки що" , - заявив Олексій Арестович.

При цьому він визнав, що вибір іншого місця переговорів замість Білорусі зараз знаходиться в теоретичній площині. Різні країни дотримуються різних епідеміологічних заходів. Тому найкращий вибір - залишити все, як є до того моменту, поки пандемія не піде на спад.